شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا في المرتبة الأولى بمنظومة الشكاوى الحكومية بنسبة إنجاز 99% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت محافظة المنيا 4556 شكوى، تلقتها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية، خلال عام 2020، وجاءت في المرتبة الأولى ضمن 4 محافظات استجابت لتلك الشكاوى، وعملت على حلها بنسبة إنجاز 99%.

وجاءت محافظات بورسعيد والإسماعيلية والمنيا والبحيرة، في المرتبة الأولى لإنجاز الشكاوى بنسبة 99% من الإجمالي، إذ استقبلت المحافظات الأربع أكثر من ألف شكوى وحتى أقل من 10 آلاف، في كل محافظة على حده، كما حققت محافظة أسيوط نسبة إنجاز 98%، ومحافظات القليوبية وكفر الشيخ والسويس 96%، وبني سويف وسوهاج 95%.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض الحصاد السنوي لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن عام 2020، في تقرير قدمه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، الذي أكد أنه مع بداية عام 2020، وبناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء، تم رفع قدرات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تدريجيًا لمواكبة الأحداث والمتغيرات المختلفة، ونتج عن ذلك زيادة فعاليتها، حيث تمكنت خلال شهر ديسمبر الماضي من استقبال ورصد 149 ألف شكوى وطلب واستغاثة، ليصل إجمالي ما تعاملت معه المنظومة إلى 1.35 مليون شكوى خلال عام 2020.

وقد خلقت آلية عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ترابطًا بين الحكومة والمواطن، وكان العمل بها على أعلى مستوى من حيث سرعة الاستجابة وحل مشكلات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تيسير سُبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، فالمنظومة تختصر إجراءات بيروقراطية كثيرة، كانت تستغرق شهورًا.

وأكد مدير المنظومة أنه تم حسم 87% من إجمالي الشكاوى التي تم توجيهها للجهات خلال العام، وجار مُتابعة المُتبقي منها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وباقي الجهات الحكومية، وبذلك تكون المنظومة قد نجحت في تلقى وفحص 2.56 مليون شكوى إلكترونيًا منذ إنشائها في يوليو 2017.