شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، قيام الوزارة فتح باب التسجيل للإلتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية المطبقة للمعايير الدولية للعام الدراسي 2020 /2021، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 30 يناير 2021 إلكترونيًا عبر الرابط التالى

http://tawzef.emis.gov.eg

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم نموذجاً عالميا للمدارس الفنية بمعايير، واعتماد دولي من جانب، ومن جانب آخر ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة في جانب التدريب العملي والتوظيف، بالإضافة إلى مميزات عديدة يحصل عليها العاملين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، مثل الحصول على مزايا العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل والتدريب التقني المستمر عالى الجودة على مستوى دولي وعلى أيدي خبراء معتمدين، وكذلك فرصة الحصول على خبرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز، بالإضافة إلى حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء.

وأفاد عبدالحميد، أن شروط الإلتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تنص على أن فريق العمل سيشكل من العاملين من المدارس الحكومية أو الحكومية لغات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة التي تتبعها المدرسة المراد الإلتحاق بها، وأنه يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني من العاملين بمديريةالتربية والتعليم بالمحافظة التي تتبعها المدرسة المراد الإلتحاق بها، كما يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط بمديريه التربية والتعليم بالمحافظة التي تتبعها المدرسة المراد الإلتحاق بها، كما أنه سيتم التعامل مع الناجحين في الإختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للإلتحاق بها، وأنه في حاله الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة للتأكد من إعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والإستبعاد نهائياً دون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

وأضاف أن الوظائف المتاح التقدم إليها للمعلمين بمحافظة الشرقية، هي «معلم رياضيات، معلم لغة إنجليزية، معلم تربية رياضية، معلم صحة حيوان، معلم مواد زراعية»تخصص بساتين«، معلم مواد زراعية» تخصص كيمياء زراعية«، وذلك طبقا للشروط المتبعة وهي أن يكون حاصل على مؤهل عالى مناسب، وخبرة في مجال التدريس، وإجادة إستخدام الحاسب الآلى والإنترنت، وإجادة مهارات العمل الجماعي، وكذلك إجادة مهارات التواصل، وإجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات .

يذكر أن محافظة الشرقية،يوجد بها مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية، ويمكن الإطلاع على شروط الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال الرابط الأتي http://tawzef.emis.gov.eg