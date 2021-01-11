شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم بعثة مصرية أنهت موسم حفائر بـ«كوم الناضورة» بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت بعثة أثرية مصرية برئاسة، تامر زكي، مدير عام الحفائر في الاسكندرية، موسمها الأول في أعمال الحفائر التي تجرى بمنطقة كوم الناضورة الأثرية في الإسكندرية.

واستقبل محمد متولي، مدير عام الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي، أعضاء البعثة لتكريمهم بهد انتهاء أعمالها في موسمها الأول في منطقة كوم الناضورة الأثرية، الاثنين ومنحهم شهادات تقدير لجهودهم.

وقال «متولي» لـ«المصرى اليوم»، «إن البعثة عثرت على بعض شواهد مباني التي تدعم فكرة أهمية تل كوم الناضورة عسكريا وتجاريا، والتوصل علميا إلى علاقة التل بالاستخدامات الحربية والذي كان يدافع عن الإسكندرية ضد الفرنسيين».

وأشار إلى أن منطقة كوم الناضورة الأثرية، تعد أحد أهم التلال التي تميزت بها مدينة الإسكندرية ورغم مرور التل بفترات وأحداث تاريخية مختلفة شاهدة على تاريخ مدينة الإسكندرية، إلا أن التل الأثري لم يحظى بالقسط الوافر من الدراسات التاريخية والأثرية التي تتبع مراحل تكون التل وأسراره ومن هنا كانت خطة البعثة المصرية تستهدف الوصول للنتائج العلمية التي تكشف لنا الكثير من الحقائق حول تكون التل الأثري والمراحل المختلفة التي مر بها وملامحه العمرانية والمعمارية عبر العصور.

وأوضح أن أن منطقة كوم الناضورة مسجلة بالقرار 2375 لسنة 1996 والتي تقع بشارع بحري بك قسم اللبان حي الجمرك الإسكندرية وهي عبارة عن تل ترابي تراكمي ارتفاعه 25 م ومساحته 6 أفدنة والتي كانت تعرف باسم كوم وعلة وهي تحتوي على عدد كبير من المباني الأثرية منها ثكنة المأمور المصري وثكنة المأمور الإنجليزي وبرج كرة الزوال ومرصد محمد على وبرج الإشارة أو ما يعرف ببرج الناضورة وصهريج مياه مكتشف 2007 بالإضافة لطابية القائد كافاريللي أحد قادة الحملة الفرنسية على مصر فضلا عن وجود حديقة متحفيه وعدد كبير من المدافع الساحلية التي ترجع لعصر محمد على باشا.

عثرت على شواهد مبانى تاريخية بتل أُثرى .. تكريم بعثة مصرية أنهت موسم حفائر بـ"كوم الناضورة" فى الاسكندرية (صور)

عثرت على شواهد مبانى تاريخية بتل أُثرى .. تكريم بعثة مصرية أنهت موسم حفائر بـ"كوم الناضورة" فى الاسكندرية (صور)

عثرت على شواهد مبانى تاريخية بتل أُثرى .. تكريم بعثة مصرية أنهت موسم حفائر بـ"كوم الناضورة" فى الاسكندرية (صور)

عثرت على شواهد مبانى تاريخية بتل أُثرى .. تكريم بعثة مصرية أنهت موسم حفائر بـ"كوم الناضورة" فى الاسكندرية (صور)

عثرت على شواهد مبانى تاريخية بتل أُثرى .. تكريم بعثة مصرية أنهت موسم حفائر بـ"كوم الناضورة" فى الاسكندرية (صور)