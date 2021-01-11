شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مستشار محافظ القليوبية إلى تحقيق عاجل بسبب إهانة وسب المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إحالة طلعت سلطان، المستشار الهندسي للمحافظ، مدير مركز الشبكات الأرضية بالمحافظة، إلى تحقيق عاجل لما نسب إليه من ألفاظ جارحة على صفحته الشخصية بموقع «الفيس بوك».

وقال بيان صادر عن ديوان عام المحافظة، الإثنين، «بالاشارة إلى ما نسب عن مدير مركز معلومات الشبكات الارضية على صفحته الشخصية على الفيس بوك يعبر عن رأيه الشخصي فان محافظة القليوبية تتقدم بالاعتذار عن ما تم تناوله والمحافظة تعمل دوما على توضيح الحقائق للمواطنين وما يتم من انجازات على ارض الواقع وتؤكد المحافظة ان جميع القيادات التنفيذية تكن كل احترام وتقدير لمواطنى القليوبية».

وتابع البيان «وقد وجه محافظ القليوبية باحاله الامر للتحقيق العاجل والفوري واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا على كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بعدم ابداء أي إراء شخصية على صفحات التواصل الاجتماعى تتعلق بالعمل العام وأن الجهة المختصة بإصدار البيانات الاعلامية هى الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة والصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على الفيس بوك التابعة لمكتب المحافظ».

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا منسوبة للمستشار الهندسي لمحافظ القليوبية بها عدد من تعليقاته على مواطني مدينة بنها المعترضين على الطريقة التي يتم بها تطوير المدينة وأهمها تقطيع عدد من الأشجار المعمرة على طريق الكورنيش المار أمام ديوان عام المحافظة، حيث كانت تميز الكورنيش وتزينه بمختلف ألوان الزهور مع أفرع الشجر خضراء اللون، وهو ما دفع «سلطان» إلى الرد بطريقة لا تليق بمن هو في مناصب وموظف عمومي، -كما تشير الصور المرفقة-.

إحالة المستشار الهندسي لمحافظ القليوبية إلى تحقيق عاجل

إحالة المستشار الهندسي لمحافظ القليوبية إلى تحقيق عاجل

إحالة المستشار الهندسي لمحافظ القليوبية إلى تحقيق عاجل

إحالة المستشار الهندسي لمحافظ القليوبية إلى تحقيق عاجل

إحالة المستشار الهندسي لمحافظ القليوبية إلى تحقيق عاجل

إحالة المستشار الهندسي لمحافظ القليوبية إلى تحقيق عاجل