شكرا لقرائتكم خبر عن أسطوانات أكسجين وكمامات مجاناً.. «صحتك تهمنا» للوقاية من كورونا بقرى العامرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت اللجنة الطبية بحزب النور في منطقة النهضة التابعة لحى العامرية أول غرب الاسكندرية، حملة «صحتك تهمنا» بقرى النهضة، امس، وذلك بناءا على توجيهات محمد سعد عبدالعزيز، أمين الدائرة.

وقال عيد متولي، مسؤول الحملة، إن «صحتك تهمنا» تعمل على عدة محاور من أهمها؛ توفير أسطوانات أكسجين لمرضى كورونا الذين يعانون من نقص في الأكسجين، وتوفير أجهزة كهربائية لعمل (جلسة نيبولايزر) لجلسات النفس المنزلية للمرضى الذين يعانون من ضيق في التنفس، وكذلك توفر جهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم.

وأضاف «متولي»:«أن الحملة تقوم بتوفير كمامات طبية ومطهرات للمرضى وأسر المرضى بالمجان، كما تعمل على تطهير لمنازل الأسر المصابة والأماكن العامة، مشيرًا إلى أنه يمكن طلب الخدمة بالتواصل مع مسؤول شياخة حزب النور بكل قرية».

أسطوانات أكسجين وكمامات مجاناً .. تدشين "صحتك تهمنا" للوقاية من كورونا بقرى العامرية (صور)

أسطوانات أكسجين وكمامات مجاناً .. تدشين "صحتك تهمنا" للوقاية من كورونا بقرى العامرية (صور)

أسطوانات أكسجين وكمامات مجاناً .. تدشين "صحتك تهمنا" للوقاية من كورونا بقرى العامرية (صور)

أسطوانات أكسجين وكمامات مجاناً .. تدشين "صحتك تهمنا" للوقاية من كورونا بقرى العامرية (صور)

أسطوانات أكسجين وكمامات مجاناً .. تدشين "صحتك تهمنا" للوقاية من كورونا بقرى العامرية (صور)

أسطوانات أكسجين وكمامات مجاناً .. تدشين "صحتك تهمنا" للوقاية من كورونا بقرى العامرية (صور)