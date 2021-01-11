شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والظواهر الجوية حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من غد الثلاثاء 12 يناير 2021 إلى الأحد 17 يناير 2021.

الثلاثاء 12 يناير 2021 :

شبورة كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

الأربعاء 13 يناير 2021:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد

انخفاض فى درجات الحرارة بكافة الأنحاء

يوم الخميس 14 يناير 2021:

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد

يوم الجمعة 15 يناير 2021 :

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم السبت 16 يناير 2021:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الأحد 17 يناير 2021:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الاثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل الى حد الضباب أحيانا على بعض المناطق .



