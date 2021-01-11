أخبار مصر.. احتياطي القمح يكفي 5 أشهر.. والسكر لنهاية أكتوبر المقبل

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها إعلان الحكومة أن عام 2020 كان الأكثر انتشارا للشائعات المغرضة ضد إنجازات الدولة المصرية، وقالت الحكومة إن 51.7% من شائعات 2020 استهدفت القطاعات المرتبطة بكورونا، فضلاً عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية وسياسية متنوعة.

واقرأ في أخبار مصر

انطلاق اجتماع رباعي لوزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا بالقاهرة لتحريك جهود السلام

انطلق منذ قليل فى القاهرة اجتماع الرباعية التي تضم مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، والذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية بهدف تحريك جهود السلام في المنطقة.

البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 11284 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 2310 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 13759 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 4364 نقطة.

سيراميكا يعلن التعاقد مع أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى لنهاية الموسم

أعلنت إدارة نادى سيراميكا التعاقد مع أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب وإدارة ناديه.

الحكومة: احتياطى القمح يكفى 5 أشهر والسكر حتى نهاية أكتوبر المقبل

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية.

إيجابية المسحة الجديدة للفنانة يسرا بعد 3 أسابيع من إصابتها بكورونا

قالت النجمة يسرا لـ"الخليج 365"، إن حالتها الصحية تتحسن يومًا بعد يوم قائلة: "الحمد لله ماتحرمش من سؤالكم عليا"، مشيرة إلى أنها أجرت التحاليل الجديدة للفيروس ولكن النتيجة ما زالت إيجابية.

وأكدت يسرا أنها في مرحلة التعافي من فيروس كورونا، ومستمرة على بروتوكول العلاج الذي وضعته لها وزارة الصحة، وشكرت كل محبيها وأصدقائها وجمهورها من خلال ”الخليج 365”، وقالت: "الحمد لله أنا بخف بدعاكم وحبكم ليا ومبسوطة أوى أنكوا جنبى وساندنى في شدتى".

غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة كثيفة بكافة الأنحاء والصغرى فى العاصمة 17 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

الحكومة: حرق جثامين ضحايا فيروس كورونا أغرب شائعة فى 2020

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن سلط الضوء على حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق على مدار عام 2020.

القوات البحرية تتسلم الفرقاطة الشبحية "بورسعيد" من طراز (جوويند) من ترسانة الإسكندرية

استمرارا لجهود القوات المسلحة فى دعم القدرات القتالية والفنية لعناصرها، قام الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية بحضور مراسم تسلم الفرقاطة الشبحية الأولى "بورسعيد " من طراز (جوويند) من شـركة (ترسانة الإسكندرية) لتنضم لأسطول القوات البحرية المصرية الذى يشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقًا لأحدث النظم العالمية.

البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.

الحكومة: 2020 أكثر عام استهدافا للشائعات وشهر أبريل فى المقدمة

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن سلط الضوء على حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق على مدار عام 2020.

وأظهر التقرير أن عام 2020، كان من أكثر السنوات استهدافا بالشائعات على مدار الأعوام الستة الماضية، بنسبة بلغت 29.9%، وذلك مقارنة بـ 26.1% فى 2019، و16.9% فى 2018، و12.2% في2017، و8.5% فى 2016، و4.1% فى 2015، و2.3% فى 2014.

الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والظواهر الجوية خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 11 يناير 2021 إلى السبت 16 يناير 2021.

رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين

التقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء الدكتور على مصيلحى وزير التموين للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية.

أسباب طلب موسيماني مدرب الأهلى الرحيل من الزمالك إلى حى الأثرياء

يرغب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، توفير كل سُبل النجاح له فى تجربته الأهلاوية التى بدأت قبل ثلاثة أشهر تقريباً وتحديداً أول أكتوبر الماضى، لذا يعمل المدرب الأفريقى على تحصين نفسه بكل ما يحتاجه من مقومات وعوامل للنجاح.

بيراميدز عن أنباء عودة رمضان صبحي للأهلى: "كلام يضحك"

علق مصدر مسئول بنادى بيراميدز، عن الأنباء الواردة حول وجود محاولات من البعض لإعادة رمضان صبحي جناح الفريق إلى صفوف النادي الأهلي مرة آخرى، مؤكدًً أن تلك الأنباء ليس لها أى أساس من الصحة، وأن تركيز اللاعب فى الوقت الحالى مع فريقه من أجل المنافسة بقوة على لقبى الدورى والكونفدرالية الأفريقية.

انتحار ضابط شرطة أمريكى كان موجودا خلال اقتحام مبنى الكونجرس

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين في قوة إنفاذ القانون، عن انتحار ضابط شرطة كان موجودا خلال اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي، وقالت إن الضابط عثر عليه منتحرا بعد يومين من الهجوم على الكونجرس.

قائمة كأس العالم للأندية تُثير أزمة في الأهلي

شهدت الأيام القليلة الماضية جدلاً شديداً حول قائمة الأهلي النهائية المشاركة في كأس العالم للأندية المقرر لها الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل في قطر فقد قالت مصادر في القلعة الحمراء إن الجنوب أفيقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق استقر بنسبة كبيرة على القائمة النهائية التى سيتم إرسالها للإتحاد الدولي لكرة القدم” فيفا” يوم 22 يناير الجاري وتضم 23 لاعباً ، وأوضحت المصادر أن الأهلي أرسل يوم 6 يناير الجاري قائمة مبدئية للفيفا تضم 35 لاعباً ضمت جميع لاعبي الفريق المُقيّدين في القائمة المحلية للأهلي ، مُشيراً إلى أن الأهلي سيُرسل القائمة النهائية يوم 22 يناير الجارس حسب تعليمات “فيفا”.

واشنطن تصنف الحوثيين في اليمن جماعة إرهابية.. الخارجية الأمريكية: وضع عبدالملك الحوثي وعبدالخالق بدر الدين وعبدالله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين.. بومبيو: وسيلة لردع أنشطة إيران الخبيثة بالمنطقة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة ستصنف جماعة الحوثيين في اليمن على أنهم جماعة إرهابية دولية، قائلا إن الخارجية ستخطر الكونجرس بنية تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية.

وقال الوزير الأمريكي في تغريدة على تويتر، إن التصنيف يهدف إلى "محاسبة (الحوثيين) على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري".

الكينج لـ"الخليج 365": أنا زى الفل الحمد لله واسمعوا أغنيتى الجديدة "فينك يا حبيبى"

قال النجم الكبير محمد منير في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنه سعيد برد فعل أغنيته الأولى "باب الجمال" وإشادة الجمهور بها، وطمأن الكينج جمهوره على صحته، وقال: "أنا زى الفل الحمد لله".

هل يضحى واتس آب بملايين المستخدمين بعد تحديث سياسة الخصوصية؟.. تطبيق قواعد جديدة فى 8 فبراير.. ومشاركة بيانات التطبيق مع فيس بوك أكبر مخاوف المستخدمين.. والشركة: “التغييرات المقررة تؤثر فقط على واتس آب بيزنس"

أجرى تطبيق التراسل الفوري واتس آب مؤخرا تحديثا تجريبيا يتعلق بسياسة خصوصية التطبيق، سيجبر المستخدمين على مشاركة بعض بياناتهم مع شركته الأم "فيس بوك"، وهو الأمر الذي أثار جدلا وغضبا بين ملايين من مستخدمي التطبيق حول العالم، مما دفع الكثيرين لمغادرة التطبيق والبحث عن بدائل أخرى، وهو الأمر الذي قد يعني تخلي واتس آب عن عدة ملايين من مستخدميه فى سبيل تطبيق هذه السياسة الجديدة.

الحكومة تستعرض حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال 2020.. انفوجراف

وفق استراتيجيات وخطط استباقية ومرنة قادرة على مواجهة الشائعات والقضاء عليها فى مهدها، تواصلت الجهود الدؤوبة على مدار عام 2020 للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء للتصدى للشائعات ونشر الحقائق، استكمالًا لدوره الحيوى فى التواصل الفعال مع الرأى العام بوسائل متعددة، لتنمية الوعى من خلال تفنيد الشائعات بما يقطع الطريق أمام مروجيها، وعرض المعلومات الصحيحة والموثقة من مصادرها بكل شفافية وحيادية وبشكل فورى وسريع، فضلًا عن تحليل هذه الشائعات واستخلاص النتائج التى تمكن المركز من تطوير ووضع آليات العمل المستقبلية.