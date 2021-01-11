شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إيطالية: مصر تصبح مركزا للغاز والنفط.. وتحقق الاكتفاء الذاتى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "البيريماتوناثيونالى" الإيطالية، إن مصر ستصبح مركزا للغاز والنفط، وتستثمر أموال طائلة فى مصافى التكرير، مما سيتيح لها تحقيق الاكتفاء الذاتى فى إنتاج النفط بحلول عام 2023.

وأشارت الصحيفة فى تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونى، إلى أن الحكومة المصرية قررت تخصيص 5.7 مليار دولار لبناء ثلاث مصافى تكرير، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى شارك فى افتتاح مصفاتين، أحدهما فى مسطرد، والآخر هو امتداد لمصنع مهم فى الإسكندرية، ولهذا فإنها مهيأة لتصبح مركزا للغاز والنفط.



مصر

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى السنوات الأخيرة، تم اكتشاف حقول غاز طبيعى مهمة فى البحر الأبيض المتوسط، مشاريع الاستكشاف لتحديد حقول النفط الجديدة، والتى يبرز فيها دور شركة إينى الإيطالية، وتعطى نتائج واعدة. لقد غيرت هذه الاستثمارات مصر: فما كان من قبل مستوردًا صافيًا للهيدروكربونات أصبح الآن مصدرًا.

وأكدت الصحيفة أن الحكومة المصرية تبذل المزيد من الجهود لتحفيز شركات النفط على الاستثمار فى البلاد. فى الأشهر الأخيرة، على سبيل المثال، أطلقت أيضًا منصة إلكترونية حيث يمكن العثور على جميع البيانات الجيولوجية المفيدة للتنقيب فى البر والبحر.