الداخلية: ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 220 طربة حشيش في الشرقية والغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني– الأمن العام) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتي أمن (الشرقية – الغربية)، تم استهداف عاطلان، وضُبط بحوزتهما (120 طربة لمخدر الحشيش -مبلغ مالي– 2 هاتف محمول)، حال استقلالهما سيارة بالطريق الصحراوي (القاهرة – الإسماعيلية) بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية) حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، بحوزتهم (100 طربة لمخدر الحشيش -مبلغ مالي– 3 هواتف محمولة).

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.