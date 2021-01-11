الداخلية: ضبط 17 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات الاحترازية وسلامة المواطنين تنفيذاً للإجراءات أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد 17163 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لهم جميعاً، وتحرير 632 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 228 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالي مضبوطات 1284 أرجيلة.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن لحماية المواطنين والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.