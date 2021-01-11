المرور تجرى أعمال تفويج لسيارات أعلى الطرق المغلقة بسبب الشبورة المائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تجرى الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم الاثنين، أعمال تفويج لسيارات اعلى بعض الطرق الصحراوية، بسبب الشبورة المائية، لمنع وقوع حوادث وحماية أرواح المواطنين.

وتقوم سيارات المرور بالسير في الطريق وخلفها مجموعات كبيرة من السيارات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية.

وكانت إدارة المرور أغلقت قرابة 10 طرق بسبب عدم اتضاح الرؤية أمام قائدي السيارات .

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بالإجراءات حرصا على سلامة المواطنين.