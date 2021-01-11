طقس 48 ساعة.. ارتفاع الحرارة 6 درجات وتحذير جديد من الأرصاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية الكثيفة مستمرة حتى غدا الثلاثاء قبل أن تقل كثافتها تدريجيا بداية من يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف الخبراء أن الشبورة ستكون أقل كثافة من الأيام الماضية، وستكون الرؤية على الطرق أكثر وضوحا من الأسبوعين الماضيين.

وتابع الخبراء: درجات الحرارة تشهد ارتفاعا ملحوظا يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث ترتفع عن المعدل الطبيعي بحوالي 4 درجات تقريبا، وتتراوح بين 25 و26 درجة على القاهرة، وتسجل 27 على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، و25 على السواحل الشمالية الغربية، كما تصل لـ30 درجة على جنوب الصعيد.

وحذر الخبراء من تخفيف الملابس خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة، لأن هذا الارتفاع مؤقت ويكون خلال ساعات النهار فقط، لكن مع غياب أشعة الشمس يكون الجو أكثر برودة، كما أن الحرارة ستعود إلى معدلها الطبيعي بداية من يوم الخميس وتنخفض حوالي 5 إلى 6 درجات.

وأوضح الخبراء، أنه يوجد نشاط للرياح مثير للأتربة على القاهرة والوجه البحري، وشمال الصعيد ووسط سيناء يوم الأربعاء.

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