شكرا لقرائتكم خبر عن «توك شو نيوز»: تفاصيل تحديث الواتساب الجديد.. ووعكة علي حميدة الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت برامج «التوك شو» أمس الأحد، عددا من الموضوعات والقضايا المهمة والمتنوعة التي تشغل الرأي العام، من خلال استضافة عدد من الضيوف المتخصصين في الشؤون التي تم طرحها.

«المصري اليوم» يرصد أبرز الموضوعات التي تناولتها البرامج التلفزيونية أمس.

تفاصيل الصلح بين رحاب الجمل وباسم سمرة

كشف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل جلسة الصلح بين رحاب الجمل وباسم سمرة بعد الأزمة التي نشبت بينهما خلال اليومين الماضيين.

قال «زكي» خلال مداخلته في برنامج «الحكاية المُذاع على قناة»mbc مصر«ويقدمه الإعلامي عمرو أديب»بعد انتهائي من مراسم دفن الفنان الكبير هادي الجيار فوجئت بزيارة الطرفين لي في منزلي، واعتزرا على ما بدر منهما من أفعال سواء للنقابة أو للزملاء في الوسط«.

وأضاف «صدر مني عتاب شديد وتوجيه للطرفين بشأن دورنا كفنانين تجاه المجتمع، وتقبل الطرفان الحديث»، موضحًا أن الصلح كان صادقًا وليس من أجل إنقاذ الموقف حيث كانت زيارتهما بمحض إرادتهما.

وأشار إلى أنه سوف يعرض الصلح على مجلس إدارة النقاية حتى يتم حفظ التحقيق، مشددًا على أنه ممنوع تمامًا على أي فنان النيل من زملائه على صفحات التواصل الاجتماعي دون العودة للنقابة.

تفاصيل تعديل خصوصية المستخدم في الواتساب

كشف دكتور محمد الجندي خبير أمن المعلومات ومستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القراربمجلس الوزراء، تفاصيل تعديل خصوصية المستخدمين في تحديث تطبيق واتساب الجديد.

قال «الجندي» خلال مداخلته في برنامج «الحكاية»، «أقر تطبيق واتساب شروط جديدة للاستخدام تشترط موافقة المستخدم للتطبيق بمشاركة الرسائل والمحادثات والبيانات الخاصة بالمستخدمين على الفيسبوك وإلا لن يستطيع استخدامه».

وأوضح «الواتساب يتحجج بنقل البيانات على فيسبوك لأن البنية التحتية الخاصة به لم تعد تتحمل هذا الكم الضخم من البيانات» لافتًا إلى أن شركة فيسبوك بالفعل قادرة على الوصول للبيانات الخاصة بالواتساب منذ شرائها للتطبيق قبل عدة سنوات والأكر ليس جديدًا.

تفاصيل ظهور السلالة الثالثة من كورونا

قال دكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إنه بارغم من ما نراه من سلالات جديدة لفيروس كورونا المستجد إلا أنه يعد من الفيروسات قليلة التحور.

وأضاف «الخولي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المُذاع على قناة «on E» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، «ما حدث في المملكة المتحدة هة تغير في بروتين معين داخل تكوين الفيروس كان يُعتمد عليه في إظهار نتيجة بعض تحاليل الـ PCR، وبالتاليأصبحت تلك التحاليل غير قادرة على اكتشاف الفيروس».

وأوضح «ليست كل الكواشف القائمة على تحليل الـ PCR تعمد على هذا البروتين، ومعظم الكواشف التي نعتمد عليها في مصر والشرق الأوسط لا تعتمد على هذا البروتين»، لافتًا إلى أن المناطق الأكثر تضررًا من هذا التحور هي التي تعتمد في الطشف عن الفيروس عن البروتين الذي تحور.

على حميدة يكشف عن تفاصيل تعرضه لوعكة صحية

كشف الفنان على حميدة عن تفاصيل تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة، إذ أُصيب بحصوة في المرارة أدت إلى انسدادها، وتم حجزه بالمستشفى، موضحًا أن إمكانياته المادية لا تسمح بدفع مصاريف العلاج.

وأضاف «حميدة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، «تدهورت حالتي المادية بعد تسديد مبلغ قيمته 13 مليون جنيه للضرائب، والآن أقيم في مرسى مطروح وأنتظر نتيجة التقرير الطبي الخاص بي».

وأبدى على حميدة امتنانه عند سماع خبر تكفل اتحاد النقابات الفنية بحالته.