شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة توجه بعلاج الفنان علي حميدة على نفقة الدولة.. ونقله إلى معهد ناصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بعلاج الفنان على حميدة على نفقة الدولة للتدخل لعلاجه لعدم قدرته المادية.

وأوضح «مجاهد»، أنه تم التواصل مع الفنان على حميدة وجار نقله إلى مستشفى معهد ناصر بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، حيث سيتم مناظرة حالته من قبل فريق طبي من استشاريين بمختلف التخصصات، لبدء علاجه اللازم على نفقة الدولة.

يذكر أن الفنان على حميدة قد أشار خلال حديثه بأحد البرامج التليفزيونية إلى أنه يعاني من حصوة في المرارة أدت إلى إنسداد، وحدوث مضاعفات صحية في القولون، وإمكانياته المادية لا تسمح باستكمال علاجه.