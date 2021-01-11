شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة الملاريا بسيناء تحذر المواطنين من منتحلي صفة العاملين لتطهير المنازل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وحدة الملاريا ومكافحة ناقلات الأمراض، بمحافظة شمال سيناء، بيانًا حذرت فيه من قيام أشخاص بانتحال صفة عاملين بالوحدة، وتطهير منازل المواطنين في مدينة العريش بمقابل مادي.

وأكد المهندس، صبحى عبدالسلام الفرماوي، رئيس الوحدة، في بيان، «من وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش إلى أهالينا في مدينة العريش، يوجد أشخاص ينتحلون عمل وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، ويقومون بتطهير شقق ومنازل أو رش مبيدات بمقابل مادي».

وأضاف الفرماوي: «نرجو من حضراتكم أن تأخذوا حذركم من هؤلاء الأشخاص ولابد من تحقيق الشخصية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مع العلم أنهم غير متخصصين ولا يعلمون أي شىء عن أعمال التطهير أو المكافحة، مع أن وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش تقوم برش المبيدات الحشرية وتطهير حالات كورونا، بدون مقابل مادي، ونحن في خدمة جميع المواطنين.