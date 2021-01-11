شكرا لقرائتكم خبر عن حملات انتخابية مكثفة في «فرعية محامين المنيا».. و9 مرشحين على مقعد النقيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثف المرشحون لانتخابات نقابة المحامين الفرعية، بمحافظة المنيا، من جولاتهم وحملاتهم الانتخابية، داخل المراكز والمحاكم، للحصول على أصوات الناخبين. وعقد المرشحون لقاءات ومؤتمرات داخل مقار النقابة، بالمراكز والمحاكم الجزئية والكلية، وسط الإجراءات الاحترازية الخاصة بوباء كورونا.

وأعلن محمد الكسار، عضو النقابة العامة للمحامين، الكشوف الأولية للمرشحين لانتخابات مجلس نقابة محامين المنيا الفرعية، والتي ستجري في الـ 7 من فبراير المقبل، وضمنت الكشوف تنافس 9 مرشحين على مقعد النقيب، و8 مرشحين على مقعد الشباب، و44 مرشحا على مقاعد العضوية، وعددها 11 مقعدا، من العدوة شمالا، حتى دير مواس جنوبا.

وقال «الكسار» إن اللجنة أعلنت الكشوف النهائية، عقب الانتهاء من فحص الطعون، وتلقي التنازلات، مؤكدا أن اللجنة تلقت طلبات الترشح خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر الماضي، بمقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة.

انتخابات محامين المنيا

انتخابات محامين المنيا

انتخابات محامين المنيا