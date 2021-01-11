شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 64 «شيشة» من المقاهى المخالفة لـ«إجراءات كورونا» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، من الحملات التفتيشية والرقابية على المقاهي والكافتيريات، وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء، والأفراح المُقامة بالمخالفة بالشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية، لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، شن الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة الزقازيق، الإثنين، حملات على القرى والوحدات المحلية لمتابعة مدي التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، ومنع التجمعات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، أسفرت الحملات عن مصادرة ٢٠ شيشة من مقهي مخالف، وتشميع ورشتين لعدم التزامهم بتوقيتات الغلق المقررة بقرية النخاس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس حملة على المقاهي والكافتيريات، أسفرت جهودها عن مصادرة ٤٤ شيشة من مقهي مخالف بشارع السلخانة بالمدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار الحملات اليومية على المقاهي لضبط غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، لتقليل فرص انتشار فيروس كورونا حفاظاً على صحة المواطنين.