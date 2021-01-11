شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة أسوان»: إنجاز 100% من «الشكاوى الحكومية» خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مديرية الصحة بأسوان إنه تم التعامل مع شكاوى المواطنين الواردة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال عام 2020 بشكل سريع وفعال.

وقال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه تم إنجاز الشكاوى الواردة بنسبة 100% بإجمالي عدد 869 شكوي خلال عام 2020، مؤكدًا سرعة التعامل مع الشكاوى، والتواجد والسعي المستمر لمواجهة المشكلات التي تواجه المواطنين.

تجدر الاشارة إلى إمكانية ارسال الشكاوى عبر الموقع الخاص بالبوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة http://shakwa.eg، والاتصال بالخط الساخن على رقم (16528).