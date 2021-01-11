شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الشيوخ بقنا: تشكيل لجنة من السكك الحديدية لمعاينة قرية فاو لإنشاء مزلقان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن النائب أسامة الهوارى عضو مجلس الشيوخ بمحافظة قنا عن موافقة مسئولى السكك الحديدية بوزارة النقل تشكيل لجنة عاجلة لمعاينة وتحديد مكان لإنشاء مزلقان للسكك الحديدية ب أو اشارات انذار عند دخول القطارات فاو بمركز دشنا.

وأشار الهوارى أنه تم تقديم طلب لمحافظ قنا لإنشاء مزلقان لعبور المشاة بنجع الخروعة بمركز دشنا استجابة لمطالب الأهالى نتيحة كثرة الحوادث والتكدس مضيفا أنه تم مخاطبة هيئة السكك الحديدية وتم الافادة بتشكيل لجنة عاجلة لمعاينة المكان واتخاذ القرار المناسب موجها شكره لوزير النقل ومحافظ قنا على سرعة الاستجابة لمطالب الأهالى بالمنطقة وتشكيل لجنة للقيام بدورها الاربعاء القادم والتوجه للقرية للمعاينة بوجود ممثلين عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.

تشكيل لجنة من السكك الحديدية لمعاينة انشاء مزلقان بقنا