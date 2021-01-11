شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسي مبادرة «سمارة» ضد التنمر يوزعون الهدايا على أطفال «أورام الأقصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت لمياء حسن، مؤسسة مبادرة سمارة، التي تهدف للتوعية ضد مخاطر التنمر ولتشجيع الأطفال أصحاب البشرة السمراء وتنمية مواهبهم ومهاراتهم، مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالأقصر.

ووزعت مؤسسة المبادرة ومجموعة من الأطفال الهدايا والألعاب والشوكولاته على الأطفال المرضى بالمستشفى لإدخال السعادة في قلوبهم وسط أجواء رائعة، كما تفقدت مؤسسة المبادرة ومجموعة الأطفال أقسام المستشفى مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتقال العدوى.

وقالت لمياء حسين، مؤسسة المبادرة، أن زيارة المستشفى تأتي لتعريف الأطفال المشاركين في المبادرة بالدور الكبير الذي تقوم به المستشفى فى علاج المرضى من الأطفال بالمجان ولدعم الأطفال معنويًا ونفسيًا لاجتياز هذه المرحلة الصعبة.

وأضافت أن مبادرة سمارة صادفت مواقف كثيره فيها سلوك عدواني وإيذاء نفسي للأطفال أصحاب البشره السمراء مما تسبب لهم الإحراج والضعف، موضحة أن الفترة الأخيرة شهدت إنتشار الكثير من وقائع التنمر سواء على الضعفاء أو الفقراء، وكذلك بسبب المظهر أو لون البشرة، مما أثّر بالسلب على هؤلاء الأطفال مما دفعني لإطلاق المبادرة، تجنبًا لحدوث أضرار نفسية وعقلية على المدى البعيد.

وأكدت، أن المبادرة نظمت عدد من الفعاليات تضمنت فقرات ترفيهية من التلوين والرسم والرقص مع العرائس، وتقديم وجبات مجانية، وكذلك تنظيم ورش عمل ودورات تنمية الثقة بالنفس وتنمية مواهبهم وكيفية تطوير مهارات الطفل والوقوف على السلبيات التي يواجهها الطفل والتحدث مع معلمي وأولياء الأمور لمواجهة التنمر وعمل رحلات تثقيفية تشمل مختلف المحافظات لمواجهة التنمر ضد أصحاب البشرة السمراء، فضلاً عن تغيير الفكرة النمطية لدى المجتمع بالنسبة لهم، وأن هناك العديد من الأطفال يملكون الطموح والمواهب، ولديهم القدرة على تحمل المسؤولية.

وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن مثل هذه المبادرات تنعكس بشكل إيجابي على المجتمع الذي يتأثر بهذه السلوكيات الخاطئة، موجهًا الشكر للقائمين على هذا العمل على مجهودهم ودعمهم لمرضى السرطان في الصعيد.