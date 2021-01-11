شكرا لقرائتكم خبر عن «تحفة معمارية تنتظر افتتاح رئاسي».. انتهاء أعمال محور سمالوط بالمنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«تحفة معمارية، وإضاءة ليلية متميزة تنتظر افتتاح رئاسي».. هكذا احتفل أهالي مركز سمالوط بمحافظة المنيا بإنهاء أعمال محور سمالوط على النيل كتحفة معمارية، وإضاءة ليلية متميزة، لخدمة شمال المحافظة، بربط الطرق السريعة الأربع، والمساهمة في التنمية الزراعية والصناعية.

وحرص الأهالي، على التجول ليلا بالمحور والتقاط الصور، ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كما قامت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، برئاسة محمد السيد، رئيس المركز، بالاحتفال بإنهاء التشطيبات النهائية للمحور، بنشر صوره على الصفحة الرسمية للوحدة المحلية .

يذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تفقد المحور برفقة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في 14 ديسمبر الماضي، حيث أكد خلال الزيارة أن المحور يبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 متر بواقع عدد 2 حـارة مـرورية لكـل اتجاه ويشمل 47 عمل صناعي (30 كوبري- 17 نفق) ويبلغ إجمالي تكلفته 1.872 مليار جنيه حيث أكد الوزير خلال جولته على أهمية هذا المحور التنموي الذي سيربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي غرباً عابراً نهر النيل.

وأوضح «الوزير» أن المحور سيساهم في تنمية الصعيد من خلال الربط مع مناطق الاستصلاح الزراعي والتنمية الزراعية في غرب المنيا والمساهمة في التنمية الصناعية شرق نهر النيل من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل للثروة المحجرية ومصانع الأسمنت والمساهمة في التنمية السياحية خاصة السياحة الدينية نظراً لقربه من المزارات الدينية ( دير السيدة العذراء ) ومسار العائلة المقدسة شرق النيل.

محور سمالوط علي النيل في المنيا

محور سمالوط علي النيل في المنيا

محور سمالوط علي النيل في المنيا

محور سمالوط علي النيل في المنيا

محور سمالوط علي النيل في المنيا

محور سمالوط علي النيل في المنيا