برلمان الشباب الجديد بالإسكندرية يعقد أول اجتماع لوضع خارطة طريق: «كن مؤثراً» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أول تجربة محاكاة سياسية لمجلس النواب الحقيقى، عقد مجلس برلمان الشباب في الاسكنردية، أول اجتماع له بعد تشكيله أمس، لوضع خارطة طريق للمستقبل، في إطار الاهتمام بالتثقيف السياسى، انطلاقا من أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر الاستراتيجية ٢٠٣٠.

وعقدت إدارة إعداد القادة، في مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية، أول اجتماع للتعريف بماهية البرلمان ووضع تصورات من الشباب لتقديمها وطرح أفكار وأسلوب عمل متعاون بين أعضاء البرلمان المصرى، من خلال «التشبيك» بين برلمان الشباب ومجلس النواب لخدمة قضايا الوطن.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية، أن البرلمان الجديد للبرلمان يمارس عمله تحت شعار «كن مؤثراً.. كن قيادياً»، مشيرة إلى أنه سيتم عقد أول دور انعقاد لبرلمان الشباب على مستوى الجمهورية خلال فبراير ٢٠٢١.

وأشارت إلى أنها تعد تجربة أولى لخلق قنوات إتصال لرؤى الشباب من خلال عملية إكساب الأعضاء نشاطا نوعيا وتثقيفيًا هاما بشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مصر 2030، وذلك في إطار التحول الرقمي خاصة وأن مصر تذخر بالعديد من العقول الشابة التي تسهم بشكل كبير في إثراء نماذج محاكاة الحياة السياسية خلال المرحلة القادمة، لافتة إلى أن النموذج يهدف أيضا لإعطاء الفرصة للشباب للتعبير عن تصوراتهم فيما يتعلق بالقوانين وكيفية صياغتها، وإعداد كوادر شبابية تصلح للتمثيل البرلماني المشرف، ودراسة الأوضاع السلبية في المجتمع وإيجاد حلول لها، ومحاولة مناقشتها فعليا في مجلس النواب، وتدريب الشباب على كيفية المشاركة المجتمعية الفعالة، ودراسة التجارب البرلمانية الناجحة على مستوى العالم ومحاولة الاستفادة منها.

برلمان الشباب الجديد فى الاسكندرية يعقد أول اجتماع لوضع خارطة طريق: "كن مؤثراً" (صور)

برلمان الشباب الجديد فى الاسكندرية يعقد أول اجتماع لوضع خارطة طريق: "كن مؤثراً" (صور)

برلمان الشباب الجديد فى الاسكندرية يعقد أول اجتماع لوضع خارطة طريق: "كن مؤثراً" (صور)

برلمان الشباب الجديد فى الاسكندرية يعقد أول اجتماع لوضع خارطة طريق: "كن مؤثراً" (صور)