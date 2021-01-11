شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لرفع الإشغالات ومتابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة تكثيف حملات رفع الإشغالات المتواجدة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية، وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، وإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

ومن جانبها شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، حملات لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين وإخلاؤها من إشغالات الباعة الجائلين، التي تُمثل عائقًا للحركة المرورية وللحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري، وإعادة الإنضباط للشارع وفرض سيادة القانون على الجميع.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بحي أول الزقازيق، بالاشتراك مع شرطة المرافق، حملة لرفع الإشغالات بشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض، ونفق المشاة بالمحطة، وميدان عرابى وميدان التحرير، وشارع البوسطة وشارع مولد النبي، والحلقة وكوبرى أبوعميرة، وشارع فاروق وتطبيق القانون دون تهاون مع المخالفين.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، حملات يومية لرفع الإشغالات المخالفة من الشوارع، بالإشتراك مع شرطة المرافق، أسفرت جهودها عن تحرير 31 محضر إشغال طريق، ورفع وإزالة ٨٤ حالة إشغال طريق، فضلاً عن تغريم ١٧ مواطن لعدم إلتزامهم بارتداء الكمامات الواقية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا ًعلى سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.