شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء مقابلات لـ8 طلاب «دمج» للالتحاق بـ3 معاهد أزهرية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ أحمد السيد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الازهرية، إن المنطقة تجرى مقابلات شخصية لـ 8 طلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة والهمم، لإلحاقهم بتعليم الدمج في المعاهد الأزهرية.

وأوضح «هاشم»، لـ«المصرى اليوم»، أنه جرى تشكيل لجنة لإجراء المقابلات للتلاميذ المتقدمين لنظام الدمج التعليمي للعام الدراسي الحالي 2020/2021، في 3 معاهد هي الكردى عبدالفتاح بواقع 3 طلاب، والراشدين بواقع طالبين، والشهيد وليد بالعامرية بواقع 3 طلاب، حيث ضمت لجنة المقابلة كلا من عصام المرعشلي، مدير إدارة التعليم الابتدائي، والدكتور أحمد سمير حافظ، منسق الدمج بالمنطقة، والدكتورة غادة سعيد من التأمين الصحي.

وأشار إلى أن طلاب ذوى الهمم يحظون بمعاملة خاصة وأسلوب دراسى متميز عن بقية زملائهم من الأسوياء للتعود على طريقة النطق الصحيحة ما يتطلب رعاية خاصة، لافتا إلى أن معظم الطلاب يعانون من إعاقة ذهنية، حيث يتم عمل متابعة أسبوعية لهم من خلال استمارات رصد لتتبع مستوياتهم بشكل دورى، فضلاً عن تكليف شيوخ المعاهد الثلاثة بتخصيص موظف يسمى بمسؤول دمج حصل على دورة توعية دمج للتعامل مع الأطفال.