شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تطرح برنامج العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية وأعمال المنافسة غير المشروعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان طرح البرنامج التدريبي (العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية وأعمال المنافسة غير المشروعة) بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) بعدد ساعات مخصصة للبرنامج المكثف 12 ساعة (أون لاين) تحت شعار اتدرب من المنزل.

ويقوم بالتدريب احمد عبدالحليم الزرقاني خبير العلامات التجارية بالمحاكم الاقتصادية مدير تنفيذي لشركة بيانات للملكية الفكرية.

ويحتوي البرنامج على ماهية العلامة التجارية ويتضمن وظيفة وأهمية العلامة التجارية بالنسبة للمنتج والمستهلك، ومكونات العلامة التجارية المميزة ( أحرف/ كلمات/رسم/ارقام/خليط)، وأنواع العلامات (علامة الصانع-التاجر – مقدم خدمة -مراقبة جودة -جماعية )، والعلاقة بين العلامة التجارية وعناصر الملكية الصناعية – الاسم التجاري – النموذج الصناعى- براءة الاختراع -السر التجاري-السمة التجارية-المؤشر الجغرافي.

كما يتضمن البرنامج عرض حالات عملية، وتسجيل العلامة التجارية، واجراءات تسجيل العلامة، والفحص الفنى، الفحص الشكلى، الموضوع، والتمييز وعدم التمييز في العلامة، ومعايير القبول والرفض في القرار المسبب، وما لا يجوز تسجيله كعلامة تجارية مشروعية العلامة، والتظلم من قرار الادارة المسبب، والمواعيد القانونية، والاجراءات الخاصة بالتظلم، وتحديد اسباب الرفض، وكيفية كتابة مذكرة التظلم وكيفية المثول امام اللجنة والدفاع عن العلامة، قرار لجنة التظلمات، الطعن على قرار لجنة التظلمات، حالات عملية من المحاكم العربية.

كذلك يتضمن البرنامج الاعتراض على تسجيل العلامة من حيث اجراءات الاعتراض والمواعيد القانونية – أنواع الاعتراض، من له حق الاعتراض، وإعداد مذكرة الاعتراض، اعداد مذكرة الرد على الاعتراض، حضور لجنة سماع الأقوال، والطعن على قرار لجنة المعارضات، والقضايا المختارة من القضاء العربي

ويشمل التسجيل الدولى للعلامة التجارية، المكتب الدولى لتسجيل العلامات، نظام مدريد للتسجيل الدولى، بروتوكول مدريد للتسجيل الدولى، الفرق بين الاتفاق والبروتوكول، اجراءات التسجيل الدولى وفقا لنظام مدريد، الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة، الحق في منع الغير من أستخدامها داخليا، الواردة من الخارج، الحق في بيع العلامة أو التنازل عنها بمقابل وبدون مقابل، الحق في رهن العلامة، الحق في الترخيص للغير باستعمالها، الحق في الدخول بالعلامة في نظام الفرنشايز، الحق في تركها والتنازل عنها، شطب العلامة – لعدم الاستخدام – لأسبقية الاستعمال، قضايا مختارة، حماية العلامة المشهورة أو ذائعة الصيت، وتعريف العلامة المشهورة في التشريعات المحلية والاتفاقات الدولية، موقف أتفاقية باريس 1883 من العلامة المشهورة بالمادة 6 مكرر، وموقف أتفاقية التريبس من العلامة المشهورة بالمادة 16/3، ومعايير الشهرة على المستوى العالمى وفقا للجنة الويبو والمعايير الاسترشادية، ما هو القطاع المعنى، حماية العلامة المشهورة المسجلة والغير المسجلة.

كذلك الحماية المدنية والحماية الجنائية للعلامة المشهورة، كذلك قضايا عملية التصنيف الدولى للمنتجات من السلع والخدمات وفقا لاتفاقية Nice 1957، مقدمة عن التصنيف قبل الاتفاقية للسلع فقط، دخول الخدمات في التصنيف، نبذة عن الاتفاقية 1957 NICE وبنودها، التفرقة بين السلعة والخدمة، الفئات التي تثير الجدل الفئة 16 والفئة 35 والفئة 39، كيفية البحث في التصنيف الدولى بالفئات والمنتجات، كذلك عرض للقضايا المختارة، قضية ( العاصى ) ( ريجيستى) بدل الغطس الفئة 9 والفئة 25، قضية حبيبة التسجيل على الفئة 42 والحماية على الفئة 43، قضية سباجو التسجيل على 42 وشطب على 42 للتعارض على 43، الحماية الجنائية والحماية المدنية للعلامات التجارية

كما يشمل اجراءات الحماية بالداخل، اجراءات الحماية وفقا للتدابير الحدودية الواردة بالتريبس، الامر على عريضة، اجراءات القاضى، صدور الأحكام النهائية وتنفيذها والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعلامات التجارية، ومعاهدة باريس 1883-للملكية الصناعية مبادئ وأحكام، مبدأ المعاملة الوطنية والفرق بينه وبين مبدأ الدولة الاولي بالرعاية، ومبدأ حق الاولوية (الاسبقية )، مبدأ الدولية، واحكام الاتفاقية، وحماية العلامة المشهورة، حماية الاسم التجاري، منظمة التجارية العالمية WTO واتفاقية التريبس.

ويعرض البرنامج آليات حماية المؤشرات الجغرافية، وتعريف المؤشر الجغرافي، حماية المؤشر الجغرافي دوليا ومحليا، علاقة المؤشر الجغرافي بالعلامة التجارية، الفرق بين المؤشرات الجغرافية وتكلفة التسجيل بالبرنامج 750 جنيه مصري (ويتم الدفع أون لاين أو عن طريق (ممكن – مصاري – أمان ) أو الدفع نقداً بمقر المعهد ويحصل المتدرب على شهادة تدريب على العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية وأعمال المنافسة غير المشروعة معتمدة من المعهد القومي للملكية الفكرية – جامعة حلوان.

وأشارت الجامعة إلى أنه يتم استيفاء النموذج المحدد لذلك أون لاين

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EKGd9ZTi-E-Mhr5f_bN--A8Vjek-vCdLjGbfO0xXl0tUMjhNSFQyUkIyUTEyS1AwNjBVQlZWQ1JYUC4u