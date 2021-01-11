شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تدعم مستشفى بئر العبد المركزي بخزان أكسجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعمت وزارة الصحة والسكان مستشفي بئر العبد المركزي بشمال سيناء بخزان أكسوجين سائل سعة ١٠٨٠٠ لتر، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأكد سامي كامل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بشمال سيناء، أن خزان الأكسوجين وصل بالفعل إلى مستشفى بئر العبد المركزي، ويجري تركيبه. موجهًا الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على استجابتها السريعة ودعمها الكامل لاحتياجات المستشفي وفقا للطلبات المقدمة من أعضاء المجموعة البرلمانية بشمال سيناء وبدعم من رجل الأعمال السيناوي المهندس إبراهيم العرجاني.

أشار كامل إلى دعم وزارة الصحي للمستشفي من قبل بعدد ١٠ أجهزة مينتور، ١٥ كرسيا لمرضى الغسيل الكلوي، جهازى رسم قلب، و٣ أجهزة شفاط جراحي، ٥ ترابيزة عمليات هيدروليك، جهازي نيبولايزر، ٥٠ أسطوانة أكسوجين ولوازم طبية أخرى.