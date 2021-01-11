شكرا لقرائتكم خبر عن «برلماني» عن «حصانة المجلس»: «لم تمنع كورونا ولا السجن ولن تبعث مع أصحابها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزامناً مع بدء انعقاد مجلس النواب الجديد، وانقضاء الماضى، سرد الشيخ أحمد الشريف عضو مجلس النواب عن دائرة العامرية وبرج العرب، في الاسكندرية مساوئ ومحاسن الحصانة البرلمانية لعضو المجلس في سابقة نادرة، شملت 19 بنداً.

وقال «الشريف»، أتوقف مع حصانة مجلس النواب في 19 وقفة، هي الأولى أن هذه الحصانة محدودة الزمان والمكان تنتهي وتنقضي ولكن حصانة الدين والأخلاق والأدب حصن حصين ممتد إلى يوم الدين، والثانية أنها لم تمنع الموت عن عدد من الزملاء النواب الذين أصيبوا بفيروس كورونا، ولن تدخل معهم قبورهم ولن تبعث معهم يوم القيامة حيث لا مناصب ولا مكاسب، والثالثة أنها لم تمنع المرض، وأنها لم تمنع السجن عن عدد من النواب رفعت عنهم الحصانة.

وتابع:«الخامسة أن هذه الحصانة لم تمنع من التصويت على شطب عضوية عدد من النواب ممن كانوا معنا في المجلس، والسادسة لن تمنع عنا خطورة الأمانة وعظم المسؤولية والسؤال عنها يوم القيامة، والسابعة أنه لم يستخدمها مرة واحدة في الانتصار لنفسه، والثامنة أنها نصر بها مظلومين وضعفاء، والتاسعة أنها كانت من أسباب وأبواب محاربة الفساد والفاسدين والمفسدين في كل موطن ومكان، والعاشرة كانت وسيلة لمحاسبة المقصرين والمفرطين في حق الوطن والمواطنين بطلبات الإحاطة والبيان العاجل والسؤال ومخاطبات الوزراء والمحافظين.

أما الحادية عشرة فكانت الحصانة عونا للشرفاء من التنفيذيين والموظفين المحبين لأوطانهم، والثانية عشرة كانت وسيلة لأمور كثيرة للتواصل والتعامل والتعاون من أجل خدمة الوطن والمواطن، والثالثة عشرة كشفت كشفت أخلاقيات كثيرة عجيبة وغريبة وغير محمودة في أعداد محدودة ولكن يبقى صاحب الأصل كما هو أصيل وصاحب خلق نبيل، والرابعة عشرة فإن الحصانة لم تفرق في حياتنا ولم تغير في أخلاقنا فهي مرحلة عابرة وصفة زائلة وفترة منتهية، والخامسة عشرة أن الحصانة لها ذكريات سوف تكتب ومواقف سوف تدون ومواقف سوف تجمع ولحظات سوف توثق وذكريات سوف تحفظ وتعرض عليكم، والسادسة عشرة أنها أتاحت له فرصة اللقاء من نواب تعلم على أيديهم.

وقال أن الحصانة تؤكد باليمين والقسم وهي ملك لكم أهل دائرة الدخيلة والعامرية وبرج العرب، والثامنة عشرة أنها لن تنفع ولن تفيد ما لم نتقرب إلى الله بالقيام بوظائف النيابة من التشريع والرقابة والخطة والموازنة والخدمة والمتابعة.