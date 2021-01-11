شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة شعاع الخير تدعم أجهزة التنفس الصناعي بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار مبادرة نشطاء شباب شمال سيناء لدعم منظومة التنفس الصناعى وتوفير أجهزة الأكسجين اللازمة للحالات المحتاجة في مواجهة وباء كورونا.. قدمت قافلة شعاع الخير بجامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور عادل قاسم، عدد 4 من أجهزة الأكسجين (ذاتية التوليد) اللازمة لمواجهة وباء كورونا.

وأكد الدكتور عبدالكريم الشاعر، أحد منسقى المبادرة بشمال سيناء، أنه تم تسليم عدد 3 من تلك الأجهزة إلى مستشفى العريش العام للاستعانة بها في تلبية احتياجات المرضى ذوى الحاجة من مصابى كورونا. إلى جانب جهاز لمستشفى الشيخ زويد، ولتضاف إلى الأجهزة السابق توفيرها لتلبية احتياجات الحالات المحتاجة من مرضى كورونا .

وأشار إلى استمرار المبادرة لتوفير أجهزة أخرى لتوزيعها على باقى أحياء ومناطق العريش وبئر العبد والشيخ زويد وغيرها لتلبية احتياجات الحالات المرضية.

وأضاف أن القافلة قدمت أيضا مجموعة من المستلزمات الطبية للجراحة والبطاطين إلى مستشفى العريش العام، ومجموعة بطاطين أخرى إلى مستشفى الشيخ زويد المركزى.