شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 4 آلاف و393 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الاثنين أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 4 سفن وتم تداول 4393 طن بضائع و262 شاحنة حيث شملت حركة الواردات 324طن بضائع و57 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 4069 طن بضائع و205 شاحنة .

حيث شهد ميناء سفاجا اليوم الاثنين مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء السفينة Vanessa وغادرت ثلاث سفن وهى امانة ، الحرية2 ، امل.