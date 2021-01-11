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تداول 4 آلاف و393 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الاثنين أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 4 سفن وتم تداول 4393 طن بضائع و262 شاحنة حيث شملت حركة الواردات 324طن بضائع و57 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 4069 طن بضائع و205 شاحنة .

حيث شهد ميناء سفاجا اليوم الاثنين مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء السفينة Vanessa وغادرت ثلاث سفن وهى امانة ، الحرية2 ، امل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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