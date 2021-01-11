شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 4 آلاف و393 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الاثنين أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 4 سفن وتم تداول 4393 طن بضائع و262 شاحنة حيث شملت حركة الواردات 324طن بضائع و57 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 4069 طن بضائع و205 شاحنة .
حيث شهد ميناء سفاجا اليوم الاثنين مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء السفينة Vanessa وغادرت ثلاث سفن وهى امانة ، الحرية2 ، امل.
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