شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفيات جامعة القاهرة الجديد: تطوير منظومة الصحة لأعلى معايير الجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام صلاح مدير مستشفيات جامعة القاهرة، إن أولويات العمل خلال الفترة المقبلة تتمثل فى التركيز على تنفيذ الرؤية العامة والبناء على ما هو موجود وتطوير سياسات المنظومة الصحية للوصول لأعلى معايير الجودة العالمية.

وأضاف الدكتور حسام صلاح فى أول تصريحات له بعد قرار تعيينه قائما بأعمال مدير المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة، لـ" الخليج 365" أنه هناك خطة واضحة مرسومة ووضعت بناء على سياسات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة ومن خلال الإطار العام لسياسات الكلية والمستشفيات المدرجة فى المجالس السابقة وسيعمل على تنفيذها ، وخطة رئيس الجامعة لتطوير المستشفيات لوضعها على الخريطة العالمية من حيث معايير الجودة .

وأشار مدير مستشفيات قصر العينى ، إلى أن رؤيته أيضا تدور حول تحقيق التطوير فى الأمور الإدارية أيضا ، لافتا إلى أن مشروع تطوير مستشفى الاستقبال والطوارئ انتهى بالفعل وفى انتظار التشغيل والافتتاح الرسمي له.

وكان حصل ”الخليج 365” على قرار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الصادر أمس الأحد، بشأن تعيين حسام صلاح احمد مراد استاذ الأمراض العصبية والفسيولوجيا بكلية الطب جامعة القاهرة قائم بأعمال المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة لحين الانتهاء من إجراءات التعيين.