شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 49 رحلة جوية تنقل 6230 راكبا لعدة دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 49 وجهة تنقل على متنها ما يقرب من 6230 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصر للطيران، إن الرحلات بمعدل 49 رحلة جوية منها 36 رحلة دولية إلى كل من بيروت، جدة، جوبا، بغداد، أكرا، الرياض، لندن، الدمام، باريس، اسطنبول، كوبنهاجن، دبي، المدينة المنورة، الخرطوم، عمان، الشارقة، مسقط، أديس أبابا، أبوظبي، إربيل، و8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة و الأقصر و أسوان، و 5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6230 راكبا.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار فى حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.