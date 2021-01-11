شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مياه الشرب بدمياط يتابع انتظام العمل بالمواقع ومراكز خدمة العملاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد بدوي عسل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، حرصه علي نشر مفهوم الجودة الشاملة كأساس ترتكز عليه جميع الأنشطة والخدمات التي تقدمها الشركة.

وأشار إلى توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بضرورة متابعة الأعمال بشكل مستمر والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية بكافة مواقع العمل.

وجاء ذلك خلال الجولة التفقدية الأسبوعية التي يقوم بها سيادته بشكل مفاجئ علي أحد مواقع الشركة للإطمئنان إلي انتظام سير الأعمال والتأكد من عدم وجود أي معوقات تواجه سواء العمل أو العاملين علي حد سواء.

وتفقد أثناء الجولة الأعمال القائمة بتوسعات محطة مياه دمياط ومتابعة كل من التجهيزات والمعدات والإنشاءات القائمة للتأكد من مدي الإلتزام بالجدول الزمني الموضوع، وتخلل الجولة المرور علي مركز خدمة عملاء دمياط المطور حيث شدد علي ضرورة التيسير علي العملاء وتقديم الخدمة بشكل احترافي يليق بكيان شركة مياه دمياط ويلبي جميع احتياجات المواطنين.

واختتم مهندس محمد عسل جولته من بزيارة إلى رافع مياه رأس البر "الإمتداد العمراني" للوقوف علي آخر المستجدات في أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية.

ووجه بضرورة الإلتزام بالخطة الموضوعة وتذليل أي معوقات قد تظهر في سبيل الإنتهاء من الأعمال المطلوبة خلال المدة المحددة.