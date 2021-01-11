شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح طريقى العلمين الصحراوى ومحور الضبعة بعد زوال الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح طريق العلمين الصحراوى ومحور الضبعة، بعد تلاشى الشبورة بشكل تدريجيى وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع أى حوادث مرورية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بالطرق السريعة، وقامت إدارة المرور بإغلاق 10 طرق وأهابت بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق منعا لوقوع الحوادث.

وكثفت إدارات المرور بمديريات الأمن تنسيقها مع الإدارة العامة للمرور من انتشار خدماتها على كافة المحاور والطرق الرئيسية في ضوء المتغيرات الجوية لاتخاذ التدابير اللازمة، وذلك لمنع وقوع حوادث مع إغلاق بعض الطرق الصحراوية في حالة انعدام الرؤية أمام قائدي السيارات.

ووزعت الإدارة العامة للمرور عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث السيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.