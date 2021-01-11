رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت استمرار مد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بمنتجات الخضروات والفاكهة يوميا لطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة تتراوح من 15 إلى 20 %، بجانب أيضا توفير كافة المنتجات الغذائية وغير الغذائية للمواطنين.

محمد يوسف

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