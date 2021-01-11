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رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين

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القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء الدكتور على مصيلحى وزير التموين للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية.

 

 

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت استمرار مد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بمنتجات الخضروات والفاكهة يوميا لطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة تتراوح من 15 إلى 20 %، بجانب أيضا توفير كافة المنتجات الغذائية وغير الغذائية للمواطنين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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