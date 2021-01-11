شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح جميع الطرق المغلقة باستثناء محور الضبعة والعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح جميع الطرق المغلقة بعد تلاشى الشبورة بشكل تدريجي، ما عدا طريقى الضبعة و العلمين الصحراوى وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع أى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية، وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

وكانت هيئة الارصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بالطرق السريعة، وأغلقت الإدارة العامة للمرور 10 طرق ، وأهابت بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.