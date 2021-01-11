برودة أقل من المعدل.. الأرصاد تجيب: هل تأخر فصل الشتاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء بدأ جغرافيا يوم 21 ديسمبر لكن التوزيعات الضغطية على سطح الأرض وطبقات الجو العليا هى التى تؤكد استقرار الطقس بشكل كبير.

وأضاف شاهين، في تصريحات تلفزيونية أن بداية شهر يناير كانت أقوى خلال السنوات الماضية، حيث تنخفض درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي، لكن حاليا وبسبب التغيرات المناخية العاليمة أصبحت البرودة أقل من الأعوام السابقة.

وتابع: "ليست مصر فقط التي شهدت تأخر في البرودة، لكن معظم دول الشرق الأوسط وهذا نتيحة التغيرات المناخية التي تؤثر على العالم أجمع".

وأشار شاهين إلى أن الشبورة الكثيفة أصبحت تستمر لوقت طويل، طويلة وهي لا تزال متواصلة. وأرجع سببها إلى الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية إلى جانب وجود كميات كبيرة من نسب الرطوبة وهدوء الرياح.

وأكد شاهين أنه لن يحدث انخفاض في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين، ومن المنتظر انخفاضها الخميس المقبل إلى 20 درجة على القاهرة.