شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلفت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، بتكثفت الأجهزة التنفيذية بسفاجا من الحملات التفتيشية والرقابية على المقاهي والكافتيريات، وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء المقامة بالمخالفة بالشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الوقائية للحد من الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأوضحت رئيس المدينة أن الأجهزة التنفيذية والادارات المعنية تقوم بحملات يومية لتحصيل الغرامة الفورية لغير الملتزمين بارتداء الكمامات، كما قامت الحملة بالمرور على المحال التجارية والورش للتأكد من التزامهم بتوقيتات الغلق، ورفع جميع الإشغالات بالشارع لتيسير الحركة المرورية للسيارات والمواطنين، وتمكنت اللجان من تحرير عدة مخالفات ما بين عدم حمل شهادة صحيةوعدم وجود ترخيص.

وأشارت «المغربي» إلى أن إدارتي المرور والمواقف بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا قامتا بالوقوف على مدي التزام السائقين، وكذلك المواطنين المترددين على المواقف العامة والمحال والمنشآت التجارية بارتداء الكمامة الواقية، لمنع انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.