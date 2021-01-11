شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تجرى أعمال تفويج للسيارات أعلى الطرق المغلقة بسبب الشبورة المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم الإثنين، أعمال تفويج لسيارات على بعض الطرق الصحراوية بسبب الشبورة المائية، لمنع وقوع حوادث وحماية أرواح المواطنين.

وتقوم سيارات المرور بالسير فى الطريق وخلفها مجموعات كبيرة من السيارات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية.

وكانت إدارة المرور، أغلقت 10 طرق بسبب عدم اتضاح الرؤية أمام قائدى السيارات، منعا لوقوع الحوادث المرورية بسبب انعدام الرؤية على المحاور الرابطة بين المحافظات.

وشملت الإسكندرية الصحراوى والعلمين وإسماعيلية الصحراوى، والطريق الساحلي والفيوم الصحراوى، ومحور 30 يونيو ومحور الضبعة، العين السخنة ومحور 26 يوليو.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بالإجراءات حرصا على سلامة المواطنين .