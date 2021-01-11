شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن أكبر محطة مياه شرب تعمل بأحدث التقنيات العالمية فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أهم 10 معلومات عن أهم وأكبر مشروع لمحطة مياه الشرب الفرعية الجديدة فى بورسعيد، والتى تعمل بأحدث التقنيات العالمية فضلا عن نظام آلى كامل بدون تدخل العنصر البشرى وتعد من المشروعات العملاقة لهيئة قناة السويس، ومن أهم المميزات التى أكدها الدكتور كمال النحاس رئيس محطة مياه بورسعيد التابعة لهيئة قناة السويس .

1-. تعمل بالنظام الآلى بسعة 80 ألف متر مكعب لمياه الشرب لتصبح الطاقة الإجمالية لمحطة مياه بورسعيد 480 ألف متر مكعب يوميا لتغطية الاحتياجات المستقبلية لمواجهة التوسعات العمرانية بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد .

2- أن المحطة صممت على أحدث التقنيات العالمية فى مجال معالجة مياه الشرب .

3ـ تعمل بالنظام الآلى وبشكل كامل على مدار 24 ساعة ومن خلال أنظمة تحكم على أعلى مستوى بحيث تضمن عمل المحطة بكفاءة عالية وإنتاج مياه بجودة تفوق المواصفات القياسية العالمية والمعايير المطلوبة .

4 -. تعالج المياه منذ استقبالها للمياه الخام من ترعة العباسة ومن خطوط المياه العكرة الناقلة من رافع القنطرة والتى تمر بالعديد من مراحل المعالجة المختلفة مرورا بعملية التصفية من المأخذ للتخلص من الأجسام العالقة والحشائش والنباتات بجانب مرحلة الترويق لتضاف لها جرعات من "الشبة" للتخلص من الجزيمات الدقيقة العالقة والتى قد تسبب عكارة بالمياه .

5 - وجود أنظمة لحقن الكلور للتخلص من الكائنات الحية الدقيقة والطحالب والميكروبات والفيروسات للقضاء على أى مصدر تلوث محتمل داخل مواسير المياه .

6 - أن محطة مياه الشرب يعمل بها مجموعات التشغيل على مدار 24 ساعة بالإضافة للمعمل الكيميائى المجهز بأحدث الأجهزة التى تعمل لقياس العكارة وأخرى لقياس نسبة الكلور والأملاح بجانب مجموعات الصيانة التى تعمل على مدار اليوم للحفاظ على المعدات والآلات داخل المحطة .

7 - أن هناك مراحل للترشيح لضمان التخلص من جميع الجزيمات العالقة والوصول إلى المستوى القاسى للمياه المطلوب، فضلا عن مراحل أخرى كإضافة جرعات من الكلور لتطهير المياه للتخلص من الكائنات الحية الدقيقة .

-8المعمل يقوم بمراقبة جودة المياه قبل وصولها للمحطة خلال مراحل التنقية المختلفة وكذلك المياه المنتجة للأماكن المختلفة فى شبكة التوزيع بالمحافظة ومراقبة المياه من القنطرة حتى دخولها محطة مياه بورسعيد .

9 - فرق من العاملين بهيئة قناة السويس مؤهلة على أعلى مستوى لصيانة المحطة التى تقدر مساحتها 70 فدان ويعملون تحت إشراف مجموعة من المهندسين المتخصصين على مدار 24 ساعة للحفاظ على المستوى القياسى العالمى المطلوب لمياه الشرب ولتغطية احتياجات التوسعات العمرانية بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد .

10- تكلفة المحطة تقدر بـ250 مليون جنيه وتأتى ضمن المشاركة المجتمعية لمدن القناة الثلاث بورسعيد والإسماعيلية والسويس بناء على توجيهات الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.