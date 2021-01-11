شكرا لقرائتكم خبر عن كارت ذكى مخفض لاستقلال المترو لمشجعى كأس العالم لكرة اليد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق إصدار كارت ذكى بنسبة تخفيض 50٪ لمشجعي بطولة العالم لكرة اليد والمقامة على أرض مصر، ويقدم الخليج 365 فى 7 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذا الكارت وكيفية الحصول عليه واستخراجه وصلاحيته خلال التقرير التالى:

1ـ الكارت عبارة عن محفظة تذاكر نقدية لعدد 30 رحلة.

2ـ يوجد تخفيض 50% على قيمة التذاكر المحملة على الكارت الذكى.

3ـ الكارت صالح للاستخدام خلال الفترة من 13 حتى نهاية يناير فقط.

4ـ الكارت يتيح استخدام واستقلال قطارات الخطوط الثلاثة.

5ـ الكارت يتماإستخراجه بموجب تقديم بطاقة التعريف الخاصة بالبطولة وأيضاً صورة تذكرة دخول الإستاد .

6ـ قيمة الكارت ١٥٠ جنيهاً بدلاً من ٣٠٠ جنيهاً بالإضافة إلى ٢٥ جنيهاً كمبلغ تأمين قيمة كارت المحفظة تسترد فى حالة رغبة المشجع رد الكارت بشرط أن يكون الكارت سليم وبحالة جيدة كما تم إصداره .

7ـ أكدت الشركة أنه يمكن للمشجع استخراج الكارت من خلال عدد من مكاتب التذاكر بعدد من محطات الخطوط الثلاثة موضحة على النحو التالي :-

ـ مكاتب محطات الخط الأول ( حلوان _ المعادي _ أنور السادات _ جمال عبدالناصر _ الشهداء _ كوبرى القبه _ سراى القبه ).

ـ مكاتب محطات الخط الثاني ( الدقى _ الأوبرا _ أنور السادات _ العتبة _ الشهداء ( .

ـ مكاتب محطات الخط الثالث ( العباسية _ الأستاد _ أرض المعارض _ هليوبوليس ).