شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن استمرار مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بالخضروات والفاكهة يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار مد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بمنتجات الخضروات والفاكهة يوميا لطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة تتراوح من 15 إلى 20 %، بجانب أيضا توفير كافة المنتجات الغذائية وغير الغذائية للمواطنين.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المجمعات باستمرار تكثيف طرح السلع الغذائية بالمنافذ يوميا لتلبية احتياجات المواطنين، بجانب أيضا تنسيق مديريات التموين مع الشركات التابعة لمد أي محافظة تحتاج بالسلع الغذائية في أي وقت مع تشكيل لجان لمتابعة الأسواق والتأكد من توافر السلع .

ونجحت وزارة التموين طوال فترة جائحة كورونا في توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن، وكذلك انتظام صرف مقررات التموين لأصحاب البطاقات دون حدوث أي أزمات في الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول أزمات كبيرة نتيجة النقص في السلع وزيادة الأسعار.