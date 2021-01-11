شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: استمرار العمل فى مشروع تطوير واجهة النيل بمنطقة أبو الفدا بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى، أنه جارى العمل فى عملية تطوير واجهة النيل بمنطقة أبو الفدا بالزمالك، تحت اشراف الادارة العامة للتوسع الافقي والمشروعات ببنى سويف .

وأضاف غانم، أنه فى تصريح لـ"الخليج 365" يتم العمل فى تركيب الواجهة الزجاجية للمنشأ وجارى أعمال التوقيع المساحي للجزء المتبقي الشلال والمناسيب المتبقية استعدادا للبدء فى التسوية وعمل المصاطب والتجهيز لأعمال الخرسانات والدبش، وذلك فى وجود طاقم الاشراف للعملية.

وأشار غانم، إلى أن قطاع التوسع الأفقى ينفذ مشروعات للحماية من أخطار السيول باعتبار أن القطاع مسئولا عنها بمحافظات الجمهورية، عدا محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر، بالاضافة إلى باقى الأعمال الصناعية التى تحتاجها شبكة المجارى المائيه من ترع ومصارف بمحافظات الجمهورية.

جدير بالذكر، أن تلك المشروعات تأتى ضمن خطة الوزارة لزيادة معدلات التنفيذ المشروعات، ودعم جهود مهندسى الرى المسئولين عن ادارة، وتوزيع المياه لمختلف الاغراض التنموية وعلى رأسها الزراعة ومياه الشرب، وفي نفس الوقت الاستفادة من مهندسي القطاع بالمحافظات،حتي يقوم القطاع بدوره سواء من حيث تنفيذ مشروعات الحماية من السيول وتنفيذ الاعمال الصناعية على شبكة المجارى المائية بمختلف أنحاء الجمهورية.