شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار نقل وتسكين أهالي «عشش البلد» في رأس غارب ببديل العشوائيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، استمرار نقل وتسكين القاطنين بمنطقة عشش البلد وإعادة تسكينها ببلوكات منطقة بديل العشوائيات بحى الروضة براس غارب.

واضاف «رافت» أنه تم نقل وتسكين عدد 7 أسر مستحقة لبلوكات ببديل العشوائيات من قاطنى المنطقة العشوائية داهمة الخطورة عشش البلد بعد التصديق على العقود الخاصة بهم من محافظ البحر الاحمر ليصبح إجمالى الملاك الذين تم نقلهم وتسكينهم ببديل العشوائيات 49 مالكا.

وأشار إلى أن عملية نقل وتسكين المواطنين تمت وسط استعداد كامل من المواطنين، وتم تسليم البلوكات المخصصه لهم بمنطقة بديل العشوائيات (حى الروضة)، وتمت الازالة الفورية اليدويه للمنازل بالمنطقه العشوائية بوجود الادارات المختصة ومعدات الوحدة المحلية وعناصر من هندسة الكهرباء لتركيب عدادات الكهرباء وعناصر من شركة مياه الشرب لتركيب العدادات وضخ المياه، ومهندسى جهاز التعمير.