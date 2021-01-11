شكرا لقرائتكم خبر عن فريق إشراف «صحة قنا» يتفقد عزل مستشفى الوقف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن فريق إشراف المديرية بقيادة الدكتور محمد العديسي، مسؤل الطب العلاجي، تفقد مستشفي الوقف المركزي للعزل في الساعات الأولى من صباح الاثنين، رافقه الدكتور محمد عبدالقوي، مدير المستشفي، والدكتور إبراهيم السنبسي، نائب المدير.

وخلال الزيارة، تفقد الفريق قسم العزل بالمستشفي الخاص بمرضي فيروس كورونا، حيث تم الاطمئنان على المرضي المصابين وعلي صحتهم وتأكد من تطبيق المستشفي لبروتوكول العلاج الخاص بمرض كورونا.

كما تأكد الفريق من توافر الأكسجين بالمستشفي، مؤكداعلى المتابعة المستمرة لمخزون الاكسجين بالمستشفي إضافة إلى تفقد الإستقبال والطوارئ للتأكد من تواجد كامل الفريق الطبي النوبتجي بالمستشفي وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات مكافحة العدوي.

تفقد مستشفى عزل الوقف

تفقد مستشفى عزل الوقف

تفقد مستشفى عزل الوقف

تفقد مستشفى عزل الوقف