شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة هندسية توصي بإزالة عقار الغمراوي المنهار في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لجنة من المهندسين عبدالعزيز مسلم وجورج وليم والدكتور محمد مصطفى العسلي، استشارى بالادارة الهندسية، لمعاينة منزل انهار بحى الغمراوى، وإعداد تقرير بحالته والإجراءات التي يجب إتباعها حفاظًا على أرواح الأهالي بالمنطقة، وفرضت أجهزة الامن طوقا أمنيا على موقع المنزل المنهار لحين انتهاء المعاينة والتاكد من سلامة المبانى المقامة حوله.

وأعدت اللجنة التقرير اللأزم وأعتمدته من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وأقرت اللجنة في تقريرها بأن المنزل يقع بـ26 شارع لطفي المتفرع من شارع صفية زغلول بحي الغمراوي بمدينة بني سويف، على مساحة 70 متر مربع، مكون من 3 أدوار، ارضى ودورين علوين، من الطوب والدبش، وبه شروخ رأسية وأفقية بالحوائط وأعلى الأعتاب وإزاحة وتكريش بالحوائط، وأوصت بإزالته حتى سطح الأرض مع الحفاظ على جدران وحوائط المنازل المتأخمة.

كان منزل قديم بحي الغمراوي بمدينة بني سويف تعرض للإنهيار، ولم يسفر حادث انهيار العقار المكون من 3 أدوار عن وقوع أي خسائر بشرية.