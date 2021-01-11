شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نفادها بساعات من طرحها.. تعرف على سعر وتفاصيل شراء «دراجتك صحتك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الأحد، تفاصيل مبادرة الوزارة «دراجتك.. صحتك» لاقتناء الدراجات الهوائية- المرحلة الثالثة والتي تتضمن 7200 دراجة من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وبنك القاهرة.

وتم فتح التسجيل في تمام الساعة الثانية ظهرا، ويتم سداد القيمة المالية المطلوبة عبر منافذ فوري في جميع المحافظات بدءاً من الساعة الخامسة مساء نفس اليوم عبر الرابط الإلكتروني حيث يمكنكم التسجيل والإطلاع على كافة التفاصيل من خلال هذا الرابط.

وأغلق التسجيل بعد فتحه بساعات لتظهر لك هذه الرسالة «تم انتهاء التسجيل في المرحلة الثالثة.. بادر بأسبقية الدفع من خلال ماكينات شركة فورى» وينتظر أن يتم فتح التسجيل للمراحل اللاحقة قريبا.

ووفقا للتفاصيل المنشورة عير الرابط فسعر الدراجة يبدأ من 1909 جنيه حتى سعر 2331 جنيه «غير شامل الشحن» حيث يبلغ سعر الشحن 90 جنيه تقريبا لجميع المحافظات وذلك وفقا لتفاصيل الإعلان أدناه:

بالإضافة إلى ذلك وضمن نفس المبادرة، تم الإعلان عن فرص عمل من خلال مشروع «زود دخلك» بنظام العمل الحر لكل شخص يمتلك دراجة هوائية من مبادرة «دراجتك.. صحتك» أو لديه دراجة هوائية شخصية، حيث يمكنك الاطلاع على التفاصيل

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