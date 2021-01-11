شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مركبات «توك توك» يقودها أطفال ونعيق الطريق في منشأة القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مركز ومدينة منشاه القناطر مجهوداته ضد أشغال الطريق وشن حمله اسفرت عن تحرير 12 مخالفه ومصادرة 8 مركبات توك توك لإعاقة الحركة المرورية ويقود البعض منها اطفال، وسيارة كارو كانت تلقى مخلفات بالطريق العام ومحضر غلق ورشه تعمل بعد مواعيد الحظر.

وفي العجوزة، استمرت حملات النظافة بالحي لتوفير بيئة امنة ونظيفة بنطاق الحى حيث تم كنس وتجريد ورفع مخلفات اتربة واشجار في شارع النيل وجامعة الدول العربية وسوريا ولبنان وشهاب ودمشق وجزيرة العرب وانس بن مالك.

كما تم قص وتقليم وتهذيب اشجار بمثلثة ميدان لبنان ورفع المخلفات الصلبة من بطئ المعتمدية اتجاة الوراق بقطاع ارض اللواء.

جاء ذلك بناءا على توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة.