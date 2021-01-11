شكرا لقرائتكم خبر عن أول سيارة كهربائية تم تصنيعها من 111 عاما.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد العديد من المواطنين أن تصنيع السيارات الكهربائية هو نوع حديث من السيارات وليد الألفية الثانية، ولكن فى حقيقة الأمر أن تاريخ اول سيارة كهربائية يرجع إلى 111 عاما، مع قيام شركة فورد بتصنيعها عام 1910، ”الخليج 365” يرصد لقرائه كل ما يريد معرفته عن أول سيارة كهربائية وهى كالاتي :

1. ظهرت السيارة الهجينة ( كهرباء ووقود) عام 1890.

2. تم تسجيل اختراعها عام 1905، وبدأت أول سيارة تجارياً فى عام 1910.

3. توجد اول سيارة كهربائية حالياً فى متحف شركة فورد فى مدينة " ديربورن" بالولايات المتحدة.

4. اعتمدت اول سيارة كهربائية على نظام حركي مكون من نوعين مختلفين لتخزين الطاقة وتحويلها إلى حركة، فعلى سبيل المثال، يتم استخدام محرك كهربائي إلى جانب محرك احتراق داخلي كطريقة لتحويل الطاقة إلى حركة.

5. تستخدم بطارية كهربائية بالإضافة إلى وقود معتاد كطريقتين لتخزين الطاقة ثم تحويلها إلى طاقة حركة.