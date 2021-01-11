شكرا لقرائتكم خبر عن قطار المحاكمات.. محاكمة العضو المنتدب بـ"إيجوث" والمتهمين بالتخابر مع داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أورقة المحاكم، اليوم الاثنين، نظر العديد من القضايا الهامة ولعل أبرزها محاكمة 11 متهما بقضية التخابر مع داعش، محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث بتهمة الاختلاس 133 مليون جنيه، استئناف المتهمين في قضية «طفل المرور» على حكم حبسهم.

محاكمة المتهمين فى قضية التخابر مع داعش

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 11 متهما بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وخطف مواطنين مصريين وتعذيبهم للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع داعش".

استئناف المتهمين في قضية «طفل المرور»

تنظر محكمة جنح الطفل نظر استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفل المرور" على الأحكام الصادرة ضدهم.

وقضت المحكمة بمعاقبة أحمد أبوالمجد، الشهير بطفل المرور، بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومعاقبة كل من مصطفى تامر ورامز عصام بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث بتهمة الاختلاس 133 مليون جنيه

تنظر محكمة جنايات القاهرة المتعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث فى اتهامه بالكسب غير المشروع واختلاس 13 مليونا و543 ألف جنيه.

وأسندت النيابة للمتهم "ممدوح. م. ع. ر- 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، تهمة الحصول لنفسه ولزوجاته "إيمان ا م" و"ماجدولين م خ"، و"سهام ا م" وولديه القصر مهند ومروان، فى الفترة من 2012 لـ2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه، وإنه تحصل على هذا المبلغ من رشاوى لاستغلاله سلطات وظيفته.