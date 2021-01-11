شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 8 طرق مغلقة بسبب الشبورة الكثيفة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، حتى الآن، 8 طرق رئيسية بنطاق المحافظات بسبب الشبورة المائية وهى:

-محور 30 يونيو للقادم و المتجه الى الإسماعيلية والسويس

-طريق الإسكندرية الصحراوى.

-طريق العلمين الصحراوى

-طريق السويس الصحراوى

-محور 26 يوليو في الاتجاهين

-طريق الضبعة الصحراوى

-طريق العين السخنة

- الطريق الساحلي من بوابات الحمام

وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، بسبب وجود شبورة مائية كثيفة بالطرق الصحراوية والسريعة المؤدية للقاهرة والجيزة، وأيضا الالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأى سيارة، وحذرت المرور قائدى السيارات بالالتزام بالحارات المرورية والتهدئة بسبب الشبورة الكثيفة، وأن يتم الالتزام بتعليمات الإدارة حرصا على سلامة السائقين.

وراقبت"المرور"حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال، وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.